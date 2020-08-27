Barselona Belediyesi, eski İspanya Kralı Juan Carlos'un onur madalyasını geri aldı

Barselona belediye meclisine getirilen, eski Kral Juan Carlos karşıtı karar, sadece bu girişime öncülük eden Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partilerin oylarıyla kabul edildi.
Kararda, Barselona Belediyesi tarafından geçmişte Kral Juan Carlos'a verilen onur madalyası ve diğer tüm unvanların geri alındığı belirtildi.
Söz konusu kararda ayrıca "merkezi hükümetin, eski Kral'ın gizlice ülkeden ayrılmasında aktif suç ortaklığı" yaptığı görüşü savunuldu.
Barselona Belediye Başkanı Ada Colau ve partisi "Barcelona En Comun", merkezi hükümeti hedef alan suçlamalara katılmadığı için çekimser oy kullandı.
- Eski siyasetçilerden, eski Kral Juan Carlos'a destek
Diğer yandan aralarında eski başbakan, meclis ve senato başkanı, bakan ve bürokratların olduğu 215'i aşkın üst düzey devlet adamı, eski Kral Juan Carlos'un suçsuzluğunu savunan bir manifestonun altına imza attı.
Geçmiş hükümetlerden toplam 43 eski bakanın da imzasının olduğu manifestoda, "bu zamana kadar hakkında mahkeme tarafından verilmiş hiçbir hüküm bulunmayan Juan Carlos'un bazı faaliyetleri hakkında ortaya atılan sayısız suçlamanın, onun bu zamana kadar İspanya demokrasisi, ulusu ve İspanyol toplumunun tamamı için yaptığı çalışmaları silemeyeceği" vurgulandı.
Juan Carlos'un, İspanya ve İsviçre'de hakkında yürütülen soruşturmalar ve basında çıkan iddiaların ardından 3 Ağustos'ta ülkeyi terk etme kararı aldığı açıklanmış, ardından aynı tarihte Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği duyurulmuştu.
İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açmasıyla bilinen 82 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da kraliyet ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini duyurmuştu.
İspanyol konsorsiyumu tarafından 2012'de kazanılan Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlanan, İspanyol ve İsviçre mahkemelerince hakkında açılmış bir soruşturma olan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı yıllık 198 bin 945 avroluk maaş, yolsuzluk iddialarının ardından haziran ayında kesilmişti.
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