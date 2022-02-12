Yasaklı ırk gerginliği!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye barınağını ziyaret eden Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi bünyesindeki avukatların, yasaklı ırkların bulunduğu alana girişine, hırsızlığa karşı alınan önlem kapsamında izin verilmeyince gerginlik yaşandı. Polisin gelmesiyle avukatlar içeriye girip inceleme yaptı.
Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden 10 avukat, Polatlı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ni ziyaret etti. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında barınaktaki eksiklikler tespit edilerek, hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için görevlilere uyarı yapıldı. Avukatlar, ardından Keçiören Belediyesi Hayvan Barınağı'na da ziyaret gerçekleştirdi. Burada barınak görevlileri, yasaklı ırkların bulunduğu alana girilmesine izin vermeyince tartışma çıktı. Görevliler, yasaklı ırkların bulunduğu alanı, köpeklerin çalınma ihtimaline karşı ziyarete kapalı tuttuklarını söyledi. Tartışma uzayınca polise haber verildi. İhbar üzerine polis ekipleri geldi. Tartışmalar devam ederken avukatlar, içeriye girerek yasaklı ırkların bulunduğu bölümü de kontrol etti.
"REHABİLİTE GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEKTEN UZAK"
Avukat Neşe Özkanoğlu, barolar olarak ülke genelindeki belediye barınaklarında denetim yaptıklarını söyledi. Özkanoğlu, kanuna göre, sokak hayvanlarının yalnızca kısırlaştırma, aşılama ve rehabilite edilmeleri için veteriner hekim eşliğinde bakımevlerine alınması, işlemler yapıldıktan sonra alındıkları ortama geri bırakılması gerektiğini söyledi. Özkanoğlu, "Bugün avukatlar olarak yürek burkan görüntülere şahit olduk. Belediyelerin hayvan bakımevleri mevcut kapasiteleri ile dahi yasanın yüklediği rehabilite görevini yerine getirmekten çok çok uzak iken, şu an, aşılı ve kısır olduğu halde kanuna aykırı şekilde toplanan binlerce hayvan ve son yasal düzenleme sonrası sokaklara atılmış binlerce yasaklı ırktan köpek, barınak olarak anılan bu toplama kamplarında acılı bir ölüme terk edilmektedir. Maalesef kimi basın yayın organlarında da hayvanların barınaklarda yaşadığı ıstıraplar tamamen göz ardı edilerek, kanuna da aykırı olan haber ve paylaşımlar yapılmaktadır" dedi.
"RAPOR HAZIRLAYACAĞIZ"
Özkanoğlu, yapılan ziyaretler sonrası rapor hazırlandığını belirterek, "Barolar olarak, eş zamanlı yapılan hayvan bakımevleri ziyaretleri kapsamındaki yaptığımız ziyaretle ilgili gözlemlerimizi ve önerilerimizi içeren ayrıntılı raporumuzu bilahare sunacağımızı, ziyaretlerimize düzenli olarak devam edeceğimizi, konu hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili birimlerine gereken başvuruları yapacağımızı, belediye yetkililerinin başta usulsüz toplamalar olmak üzere kanuna aykırı işlemlerine karşı yasal süreci başlatarak takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.
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