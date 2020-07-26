Bariyerlere çarpan otomobilin sürücü hayatını kaybetti - İZMİR

Alınan bilgiye göre, Fırat Demir idaresindeki 34 DYG 19 plakalı otomobil, İzmir Çevreyolu Karşıyaka istikametinde Bayraklı Tünellerini geçtikten sonra Onur Mahallesi yol ayrımında bariyerlere çarptı.Kazada hayatını kaybeden Demir'in cenazesi sıkıştığı araç içinden itfaiye ekiplerince çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Bariyerlere çarpan otomobil de yine itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

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