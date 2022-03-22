Malatya'da feci kaza! Ehliyetsiz sürücü öldü

Malatya'da bariyerlere çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Muhammed Mustafa D. (17) idaresindeki otomobil, Elazığ istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Gökhan Ç. ve Muhammed K, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan Malatya-Elazığ kara yolunun bir bölümü aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.