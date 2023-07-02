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Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen feci motosiklet kazasında, 29 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Ramazan Taşdemir hayatını kaybetti.

Giriş: 02.07.2023 - 14:14 | Güncelleme: ABONE OL
Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
DHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Ahmet Ramazan Taşdemir (29), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kayı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ramazan Taşdemir'in kullandığı 17 ABD 393 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri, Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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