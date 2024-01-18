İzmir'deki köprü bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
İzmir'de feci bir kaza meydana geldi. Tire'de yaşanan olayda bir otomobil köprü bariyerine çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı
İzmir'in Tire ilçesinde köprü bariyerine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Tire'den Bayındır ilçesi yönüne giden otomobil, sabaha karşı Küçük Menderes Nehri üzerindeki Hüseyin Ağa Köprüsü'nün bariyerlerine çarptı.
Otomobilde bulunan Asil Can Duran (35) ile Salih Kaan Özaslan (20) olay yerinde yaşamını yitirdi, Poyraz Yılmaz (20), Ahmet Can Acar (18) ve Okan Acar (29) yaralandı.
Yaralılar, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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