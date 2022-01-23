Barışma teklifi reddedilen genç otomobilin önüne atladı

İHA

Edinilen bilgiye olay Nevşehir'de, 2000 Evler Mahallesi Üniversite Kavşağında meydana geldi. Kız arkadaşıyla barışmak için kafeye gelen T.İ, burada arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Kız arkadaşından barışma teklifine olumsuz yanıt alan T.İ. iddiaya göre kafeden hızla çıkarak yoldan geçen H.A'nın kullandığı 38 ADG 349 plakalı aracın önüne atladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; kazada yaralanan T.İ. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.