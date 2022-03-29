Barışacaktı öldürdü!

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Küsen çocukluk arkadaşları barıştıkları gün yeniden kavga etti, 4 yıllık husumet bu kez cinayetle son buldu.

SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olan iki arkadaş, 4 yılın ardından buluşmak için buluştu. Bir kişinin aracı olması ile kafede buluşan arkadaşlar, eski defterler açılınca gerildi. Küfürleşmenin ardından bıçak çekildi, o anlar ise kameralara yansıdı.