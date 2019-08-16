Barış Yurtçu-Deniz Baysal çifti, kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Baysal, "Barış'ın konserler devam ediyor. Benim de rol aldığım sinema filmimin çekimleri bitti, vizyon tarihini bekliyoruz. Düğünümüz için ise çok kısa bir zaman kaldı, artık gün sayıyoruz" dedi.