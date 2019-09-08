"HER ŞEY O KADAR MÜKEMMELDİ Kİ..."



Törenin ardından Deniz Baysal, mutluluğunu, "Nereden başlasam, neler yazsam bilmiyorum... Her şey o kadar mükemmeldi ki... Böyle bir günde yanımızda olan, sabaha kadar bizimle eğlenen, mutluluğumuza mutluluk katan ailemize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum" sözleriyle dile getirdi. Baysal'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve "Mutluluklar" yorumu aldı.