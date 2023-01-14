BARIŞ TELLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Barış Telli, 1989 yılında Kırıkkale'de doğdu. Spor kariyerine spor kariyerine ilk olarak Nevzat Kankuş 'un öğrencisi olduğu İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu'nun jimnastik takımında başladı.
2005 yılında henüz lise öğrencisiyken Karagücü Ampute Futbol Takımı ile hocası B. Murat Altıntaş vasıtasıyla tanıştı.
2009 yılında 49 golle rekor kırarak Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu.
2009 yılında tanıştığı spor adamı Hadi Neşet Türkmen'in desteğiyle 2012 yılında özel koşu protezine kavuştu.