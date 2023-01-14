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Barış Telli kimdir? Survivor 2023 ünlüler takımı yarışmacısı Barış Telli kaç yaşında ve nereli? Barış Telli kaç kez dünya şampiyonu oldu?

Survivor 2023 ünlüler takımı yarışmacısı Barış Telli kimdir?

Survivor 2023 programı yeni formatıyla birlikte yeniden seyirci karşısına çıkıyor. 15 Ocak Pazar günü itibarıyla başlayacak olan Survivor 2023 yarışmacılarından biri de Barış Telli. Ünlüler takımında yer alan Barış Telli’nin hayatı merak konusu oldu. İşte, 2023 Survivor ünlüler Barış Telli hayatı, yaşı ve memleketi hakkında merak edilenler…

Giriş: 14.01.2023 - 16:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  •  Survivor 2023 programı için geri sayım başladı. Yeni konseptiyle ekranlara dönen Survivor yeni sezonda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 farklı grup büyük ödül için yarışacak. Ünlüler kadrosunda; Seçkin Piriler, Wilson, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli ve Murat Eken yer alacak. Gelişmenin ardından "Survivor 2023 ünlüler takımı yarışmacısı Barış Telli kimdir, kaç yaşında ve nereli?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Survivor Barış Telli'nin hayatı..

  • BARIŞ TELLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

    Barış Telli, 1989 yılında Kırıkkale'de doğdu. Spor kariyerine spor kariyerine ilk olarak Nevzat Kankuş 'un öğrencisi olduğu İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu'nun jimnastik takımında başladı.

    2005 yılında henüz lise öğrencisiyken Karagücü Ampute Futbol Takımı ile hocası B. Murat Altıntaş vasıtasıyla tanıştı.

    2009 yılında 49 golle rekor kırarak Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu.

    2009 yılında tanıştığı spor adamı Hadi Neşet Türkmen'in desteğiyle 2012 yılında özel koşu protezine kavuştu. 

  • Daha bir yıl geçmeden 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100m koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazandı ve ülkesini milli atlet olarak temsil etmeye başladı.

    2014 yılında, sanatçı Hülya Avşar'ın desteğiyle aldığı yeni proteziyle yüksek atlamada Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı ve Türkiye rekoru kırdı.

    Aynı yıl, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile dördüncü kez Dünya üçüncülüğünü kazanan Barış, 2015 yılına gelindiğinde Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni oldu.

  • 2016'da, tekerlekli sandalye tenisi'ne başladı ve çiftlerde Türkiye Şampiyonu oldu.

    2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile 50.000 taraftarın önünde Avrupa şampiyonluğunu kazanma gururunu yaşadı. Aynı maçın ardından verdiği klasikleşmiş pozu ile yılın fotoğrafı ödülünü kazandı.

    2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye'nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçildi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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