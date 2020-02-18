18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Video Yardımcı Hakem (VAR) hakkında bilgiler veren, VAR Koordinatörü Barış Şimşek, "VAR hakemleri pozisyonu izlemek için sahadaki hakemleri incelemeye davet ederse, hakem gitmek zorunda" dedi.
TRT Spor'da programa katılan Barış Şimşek, VAR'a (Video Yardımcı Hakem) dair merak edilenleri anlattı. Ofsaytta santimetre cinsinden hesap yapılmadığını söyleyen Barış Şimşek, "Özellikle ceza sahası içindeki pozisyonlarda, açık pozisyonlar dahi olsa beklemelerini ve sonuç almalarını istiyoruz. Ofsaytta santimetre cinsinden bir hesaplama yok, tamamen çizgiler üzerinden bir hesaplama. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullanıyoruz. Hem 2 boyutlu, hem 3 boyutlu çizgiler kullanabiliyoruz. İzleyicilerimiz son halini görüyorlar, hata payı sıfıra yakın” şeklinde konuştu.
"VAR KONUSUNDA YETENEKLİ HAKEMLERİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"
MHK’nın uzmanlaşmış bir VAR kadrosu oluşturma planı olduğunu aktaran Şimşek, "VAR konusunda uzmanlaşmış bir ekip kurma yolunda ilerliyoruz. Bütün liglerde görev yapan hakemleri tarayarak VAR konusunda yetenekli hakemleri tespit etmeye çalışıyoruz. Şu anda kadar 2. Lig B kategorisinde görev yapan bütün hakemleri taradık. Bunların 9 tanesi sertifikalı olarak görev yapıyor. Şimdi de 3. Lig’deki hakemleri taramaya başladık. Çok ciddi bir eğitim sürecinden geçiyorlar. Bir sertifika süreci var. VAR sertifikası olmayan hiçbir hakem ne sahada ne VAR’da ne de AVAR’da görev yapabilir” dedi.
"VAR HAKEMİMİZ, O HATADA SAHADAKİ HAKEMİ POZİSYONU İNCELEMEYE DAVET ETMEDİYSE, VAR HAKEMİMİZ DE SİYAH-BEYAZ BİR HATA YAPMIŞ OLUYOR"
VAR'ın işleyişi hakkında da bilgiler veren Barış Şimşek, "Sahadaki hakemin açık ve bariz bir penaltıyı atladığını düşündüğümüzde o olay orada kapanıyor. Siyah beyaz bir hata yapmış oluyor hakemimiz. Artık ondan sonra VAR’a gitmesi bir şeyi değiştirmiyor. Onun için o siyah-beyaz bir hata. Çünkü gözlemci de o pozisyon için hakemi VAR yokmuş gibi değerlendiriyor. O pozisyonda açık ve bariz bir penaltıyı atladıysa direkt siyah-beyaz bir hata yapmış oluyor ve notuna da etki ediyor. Ondan sonrası için artık farklı bir sayfa açılıyor. VAR hakemimiz o hatada sahadaki hakemi pozisyonu incelemeye davet etmediğiyse VAR hakemimiz de siyah-beyaz bir hata yapmış oluyor. VAR hakemleri pozisyonu izlemek için sahadaki hakemleri incelemeye davet ederse hakem gitmek zorundadır" şeklinde konuştu.
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