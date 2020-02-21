Barış Pınarı'nda yakalanan teröristlere ilk dava

Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

9 Ekim 2019’da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırın güvenliği sağlamak, sınırlarımızın güneyinde terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında 107 terör örgütü mensubu ele geçirildi. Bu isimler hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Başsavcılık soruşturma kapsamında ilk davasını açtı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak tarafından imzalı iddianame ile terörden arındırılan Resulayn’da yakalan M.S. adlı terörist hakkında “devletin birliğini bozma”, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “terör örgütü üyeliği” suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Diğer 107 sanık hakkında aynı suçlardan cezalandırılmaları istemiyle dava açılacağı belirtildi.

"ÇATIŞMADA YAKALANDI"

Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanmasının ayrıntılı olarak anlatıldığı iddianamenin sonuç bölümünde şu tespitlere yer verildi:

"Şüpheli M.S.’nın “PKK-KCK-YPG-PYD terör örgütünün kırsal kadrosuna katılım sağlayarak, ASMİN-ADIR kodunu kullandığı, burada YPG üniformasıyla örgütsel İdeolojik, siyasi ve silahlı eğitim aldıktan sonra ‘KONGRA-STAR’ isminde kadın örgüt mensuplarından oluşan yapı içerisinde toplum çalışması adı altında propaganda çalışması yaptığı olay günü Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik harekat gerçekleştiren Suriye Milli Ordusu ile Rasulayn kırsalındaki mezrada bulunan bir evde yanında bulunan diğer iki teröristle birlikte müştereken çatışmaya girme şeklindeki sabit eyleminin, Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik olup örgütün ülke genelindeki organik bütünlüğü ve toplumdaki etkinliği de nazara alındığında vahamet arz ettiği, bu nedenlerle şüphelinin TCK'nın 302. maddesinde düzenlenen Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü bozma suçunu ve TCK’nın 314/2 maddesinde düzenlenen Terör örgütü üyeliği suçunu işlediği, Şüphelinin silahlı çatışmaya girdiği sabit olmakla birlikte harekatın kapsamı dikkate alınarak Suriye milli ordusu mensuplarının somutlaştırılamaması, çatışmada ölen ve yaralanan olup olmadığının belirli olmaması da dikkate alınarak SMO mensuplarına karşı TCK’nın 81/1, 35/2, kasten öldürmeye teşebbüs suçu yönünden delillerin takdiri ve tartışılmasının mahkemenize ait olduğu anlaşılmakla; şüphelinin yargılamasının yapılarak eylemine uyan yüklenen suçlardan yukarıda yazılı kanun maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.”