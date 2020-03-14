Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bölgeden çekilen görüntülere de yer verilerek, "Okulları yıkan, tüneller kazan, karargâh haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/YPG'nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor" denildi.

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