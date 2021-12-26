Barış Pınarı'nda 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, teröre ve teröriste geçit verilmediği belirtilerek, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi" ifadesine yer verildi.

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