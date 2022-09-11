Barış Pınarı'nda 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.