Barış Pınarı Harekatı yerinden edilen binlerce sivili evine kavuşturdu

Suriye'de Fırat'ın doğusundaki bölgelerde, terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'ın baskı ve zulmünden kaçan binlerce Tel Abyadlı aile, Türkiye'ye ve Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere sığınmıştı.
Tel Abyad ilçe merkezinin 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılmasıyla birlikte, daha önce yerinden edilen aileler, topraklarına dönmeye başladı.
Bölgedeki istikrar ve huzur ortamının tesis edilmesi, kalkınmaya yönelik çalışmaların devam etmesi ve Türkiye'nin desteğiyle çeşitli alanlarda yaraların sarılmasıyla da göç etmek zorunda kalan sivillerin Barış Pınarı Harekatı bölgesine geri dönüşü hız kazandı.
AA muhabirleri, Tel Abyad ilçe merkezinin terörden kurtuluşunun birinci yıl dönümünde evlerine dönen sivillerle konuştu.
Evine kavuşan sivillerden Mahmut Halaf Ebu Ukba, 2014'te terör örgütü DEAŞ'tan kaçarak, askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine sığındığını söyledi.
Tel Abyadlı Ebu Ukba, "5 yıl Azez'de kaldım. Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı hareket sayesinde biz de topraklarımıza kavuştuk. Evimizde olduğumuz için mutluyuz." dedi.
Ebu Ukba, ilçede elektrik ve su sorununun giderildiğini ve bölgedeki durumun daha iyi olduğunu dile getirdi.
- "Harekat sayesinde ilçemiz kurtarıldı"
Tel Abyadlı sivillerden Ahmet Hafyan ise 2015'te terör örgütü YPG/PKK'nın ilçeyi işgal etmesi sonucu Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesine göç ettiğini belirtti.
5 çocuk babası Hafyan, ilçelerine geri döndükleri için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Harekat sayesinde ilçemiz kurtarıldı. Türkiye'nin desteğiyle tekrar yurdumuza döndük. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.
Kardeşlerinin gönüllü olarak SMO saflarına katılarak harekata destek vermesinin ardından YPG/PKK'nın, ilçedeki evlerini kasıtlı olarak yıktığını söyleyen Hafyan, "Evimin yıkıldığını görünce üzüntüden felç geçirdim. O yüzden konuşmakta zorlanıyorum. Şimdi kardeşimin evinde kalıyorum. Türkiye'den ve hayırseverlerden evimin yeniden imarı için yardım istiyorum." dedi.
Hafyan'ın 12 yaşındaki oğlu İsmail de terör örgütü yüzünden Avrupa'ya göç eden amca çocuklarını 6 yıldır göremediğini ifade etti.
İsmail, "İnşallah onlar da tekrar döner ve beraber oynarız. Evimiz yıkıldı. Evimizin imarı için yardım bekliyoruz." diye konuştu.
-"Bölgeye dönüşler sürüyor"
Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo, ilçede elektrik, su ve ekmeğin temin edildiğini, aynı zamanda güvenlik güçlerinin sayesinde asayişin sağlandığını anlattı.
Hamdo, "Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra gönüllü ve güvenli olarak bölgeye dönüşler sürüyor. Şu ana kadar 5 bin sivil geri döndü. Bu sayı hizmetler arttıkça daha da yükselecek." şeklinde konuştu.
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