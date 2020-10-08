Barış Pınarı Harekatı, sınır hattında huzuru sağladı - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Tel Abyad'dan Akçakale'ye atılan roket ve havan mermileri nedeniyle yaralanan, 40 gün süren tedavisine rağmen kurtarılamayarak şehit düşen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt unutulmuyor.Yoğurt'un oğlu Mehmet Yoğurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasını kaybettikleri günden bu yana devletin her kademesinin yanlarında olduğunu söyledi.
Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin, sınırlarını temizlediğini, bundan dolayı da ilçenin büyük bir huzura kavuştuğunu aktaran Yoğurt, şöyle devam etti:
"Eskiden beri 'biz eğer oraya girmezsek onlar buraya gireceklerdi' diyoruz. Onun için Türkiye'nin YPG/PKK'yı buradan defetmesi lazımdı. Babamı şehit vermemize rağmen mutluyuz, sevinçliyiz, acımız çok taze ama YPG/PKK belasından kurtulduğumuz için sevinçliyiz. Şu an Akçakale'nin durumu çok çok iyi. YPG/PKK'dan kurtulduk, Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, bizi yalnız bırakmadılar. Askerimiz yanımızda durdu, biz de askerimizin yanında durduk. Şu an isteseler şehit çocukları olarak hepimiz savaşmaya hazırız."
Şaha Yoğurt da eşinin acısını halen derinden yaşadığını belirterek, torunlarına dedelerini anlatarak anılarını yaşattıklarını söyledi.Terör örgütünün Akçakale sınırlarından uzaklaştırılmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Yoğurt, devletin kendilerine göstermiş olduğu ilgiden dolayı da memnun olduklarını sözlerine ekledi.
- "Dünden çok daha farklı bir Akçakale ile karşı karşıyayız"
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile bir destan yazdığını ve kısa süre içerisinde bölgenin teröristlerden temizlendiğini hatırlattı.Suriye'nin sınır hattında, ülkenin gerçek sahipleri olanların bayrağının dalgalandığını belirten Yalçınkaya, "Bugün itibarıyla Allah'a şükür şehrin güvenliği var ve karşımızda da bölücü terör örgütünün sözde bayrağı yok. Şu anda gümrük kapısı açıldı, büyük bir ticaret var, büyük bir hareketlilik var. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman dünden çok daha farklı bir Akçakale ile karşı karşıyayız." dedi.
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