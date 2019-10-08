08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin sınır güvenliği açısından büyük önem teşkil eden Barış Pınarı Harekatı'nın detayları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Cumhutbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak harekata ilişkin, ''Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti'' dedi ve Habertürk'e konuşan Uluslararası Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar "Barış Pınarı" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki Barış Pınarı Harekatı ne zaman başlayacak? İşte Barış Pınarı Harekatı'nın detayları...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'da yaptığı açıklamada, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali olarak yorumlanan önemli mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna olası harekata ilişkin, “Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.
BARIŞ PINARI HAREKATI NEDİR?
Erdoğan'ın, “Barış Pınarları” ifadesini kullanması, olası operasyonun kod adı şeklinde yorumlandı. Erdoğan'ın “Barış Pınarları”nı özellikle çoğul belirtmesi de, olası operasyonun birden fazla noktadan başlayacağına işaret olarak değerlendirildi. Olası harekâtta, çıkarma yapılacak ilk bölgelerin, Tel Abyad, Resulayn ve Ayn el Arap (Kobani) olması bekleniyor.
Habertürk'ten Alper Uruş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini yorumlayan Uluslararası Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümlesinde 'Barış pınarları" ifadesi geçti ki; bu harekatın adı olabileceği gibi tek noktadan değil çok eksenli bir operasyon olabileceğini akıllara getiriyor." değerlendirmesini yaptı.
BARIŞ PINARI HAREKATI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'da yaptığı açıklamada, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon yapılacağını vurguladı. Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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