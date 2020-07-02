Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 8 YPG/PKK'lı teröriste ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu Suriyeli sanıklar İbrahim Halaf, Mahmud Eddahir, Fendi Ahmed, Ali Sellum, Ahmet Utman, Ahmed Hamdullah, Ala Umedi ile Mahmud Hamed katıldı.

Sanıklar, tercüman aracılığıyla yaptıkları savunmada örgütle bağlarının olmadığını iddia etti.

Duruşma savcısı, sanıkların uzun süredir aktif silah kullanan örgüt mensupları olduklarının delillerle tespit edildiğini belirtti.

Savcı, sanıkların, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda örgüt saflarındayken suçüstü yakalandıklarını kaydederek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, 8 sanığa "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.