12 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK),Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresindeki terör mevzilerinin, operasyonun 4. gününde de ateş altına alınmasına devam edildi.
Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vuruldu, bölgeden yer yer duman yükseldi.
Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB),"Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.
Bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2019
TEL ABYAD' DA ASKERİ HAREKETLİLİK
Tel Abyad'da sınır hattında askeri araç yoğunluğu yaşanıyor
Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik sabah saatlerinden itibaren obüs atışları arttı.
Harekat kapsamında Akçakale'de bulunan Tel Abyad sınırında askeri araç yoğunluğu yaşandığı gözlendi.
Terör örgütü YPG/PKK üyelerinin Tel Abyad ilçesi doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakması nedeniyle gökyüzünde oluşan duman yoğunluğu da devam ediyor.
SURİYE MİLLİ ORDUSU, RASULAYN'IN DOĞUSUNDAKİ SANAYİ BÖLGESİNDE KONTROLÜ SAĞLADI
Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın doğusundaki Sanayi bölgesinin kontrolünü sağladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Milli Ordu Kuvvetleri Rasulayn'in doğusundaki Sanayi mahallesini terör örgütü YPG/PKK'dan ele geçirdi. Suriye Milli Ordusu’nun YPG/PKK'lı teröristlerden ele geçirdiği Sanayi bölgesinden görüntüler yayınladı.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 415 OLDU
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 415 olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı." ifadelerine yer verildi.
Harekatın dördüncü gününde, YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı ise 14 oldu.
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