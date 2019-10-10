Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na birçok firma, kurum ve spor kulübünden destek geldi. 9 Ekim saat 16:00'da başlayan ve şimdiye kadar 109 teröristin öldürüldüğü Barış Pınarı Harekatı'na, Aselsan, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Trabzonspor kulübü videolarla destek verdi. İşte o klipler...