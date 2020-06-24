Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan "Boralar" yurda döndü

Ekim 2019'da Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde giden Boralar, 9 ay süren görevlerini tamamladı.Komandolar, askeri uçakla Tokat Havalimanı'na indi. Burada sağlık görevlilerince askerlerin ateşi ölçüldü.Askerleri İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay karşıladı.

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