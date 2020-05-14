Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arpa hasadı sevinci

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Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgede 250 köyde tarım ve hayvancılık analizleri gerçekleştiren Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğü, sezonun ilk arpa hasadında çiftçilerin yanında yer alarak, sevinçlerine ortak oldu.

Çiftçilere üretim için teknik destek veren Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğü yetkilileri, bölgeyi karış karış gezerek tarımsal analiz raporu çıkardı.

Üretimin her safhasında çiftçilerin yanında olan koordinatörlük yetkilileri, üretilen pamuk, arpa, buğday, mısır ve diğer ürünlerin pazarlanmasında da destek sağladı.

Geçen yıl hasat ettikleri pamukları Şanlıurfa'ya satan üreticiler, bu yıl büyük oranda hububat ektiklerini, SUDKOM Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğünün destekleriyle tarımsal hastalıklara karşı ilaçlara kavuştuklarını belirtti.

Sezonun ilk arpa hasadını yapan üreticiler, "Türkiye'nin desteğiyle yeniden toprağımıza döndük ve ekip biçmeye başladık. Türkiye'ye ve Türk halkına çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.