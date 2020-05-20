Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 400 gıda kolisi dağıtıldı

AA

Sait Yardım Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesindeki harekat bölgesine AFAD tarafından organize edilen insani yardımlar devam ediyor.

Bu kapsamda Kuveyt merkezli Sait Yardım Derneğince hayırseverlerin bağışlarıyla alınan gıda kolileri Tel Abyad ve Rasulayn kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İçerisinde un, şeker, yağ gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu 400 ramazan kolisi, dernek gönüllülerinin katılımıyla tek tek ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Derneğin Ramazan Bayramı dolayısıyla da harekat bölgesindeki yetim ve öksüzlere giyim yardımında bulunacağı kaydedildi.