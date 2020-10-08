Barış Pınarı Harekatı bölgesi, sivillere "güvenli liman" oldu - TEL ABYAD

AA

Harekat kapsamında Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçeleri YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenirken, yerlerinden edilen binlerce sivil, yıllar sonra yeniden evlerine kavuştu.Türkiye'nin desteğiyle hayatın normal akışına döndüğü bölgede, halka sağlık, eğitim ve güvenlik başta olmak üzere her türlü hizmet temin ediliyor.Bölgede yaşayan siviller, Barış Pınarı Harekatı'nın 1. yılında bölgedeki durumlara ilişkin görüşlerini, AA muhabirleriyle paylaştı.

- "Bölgemiz, güvenli kıyıya ulaştı"

Tel Abyad ilçesine bağlı Hamam Türkmen beldesindeki çiftçilerden Ebu Merve, "Bütün zorluklara rağmen bölgemiz güvenli kıyıya ulaştı, huzur içindeyiz." dedi.Mutlu olduklarını belirten Ebu Merve, "Bölgedeki mahsullerin ihracatını Türkiye'ye yaptık. Buna karşılık tarım alanında ihtiyaçlarımızı, Türkiye üzerinden temin ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "İlçede hayatımızı sürdürmekte kararlıyız"

Rasulayn ilçesinde geçimini parfüm satarak sağlayan Ahmet Halil, ilçelerinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmasının ardından evlerine geri döndüklerini söyledi.

Halil, "Kepenklerimizi açtık. Pazarlar gitgide daha iyileşiyor. Masum sivilleri hedef alan patlatmalara rağmen ilçede hayatımızı sürdürmekte kararlıyız. Gelecekte ticari faaliyetlerin daha iyi bir duruma ulaşacağına inanıyoruz." diye konuştu.

- Esnaf hareketlilikten memnun

Tel Abyad ilçesinde sebze satan Salih Hamdan, pazardaki alışveriş hareketliliğine dikkati çekerek, "Tel Abyad'ın her yerinde hayır ve bereket var. Pazar yerlerinde kalabalık hiç eksilmiyor. Çok şükür." ifadesini kullandı.

Geçimini kebapçılıkla sağlayan Tel Abyadlı Muhammed Vasıl da bölgenin kalkınmasının sürdüğünü vurgulayarak, "Tel Abyad ilçesi, halkına kavuştu. Pazar yerleri kalabalık. Halk toprağına tekrar kavuştu. Bölgede istikrar hakim, durumlar çok iyi." dedi.Vasıl, dükkanında günde yaklaşık 100 porsiyon et ve tavuk kebabı sattığını da kaydetti.