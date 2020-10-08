Barış Pınarı Harekatı 1 yaşında - TEL ABYAD

AA

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü YPG/PKK başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim 2019’da başlattığı Barış Pınarı Harekatı, 1 yaşında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2019'da Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirmişti.TSK, ilk günün sonunda 22.30 sularında Tel Abyad'dan Fırat'ın doğusundaki topraklara giriş yaptı.Harekatın ikinci günü, SMO, öğle saatlerinde Tel Abyad'a, akşam saatlerinde ise Rasulayn'a girdi.

Harekatın 4. gününde Rasulayn ilçe merkezi, 5. gününde Tel Abyad ilçesi YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.SMO askerleri, TSK'nın desteğiyle güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi başardı. Zira harekatın 4. gününde SMO askerleri, harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 kara yoluna ulaştı.

Harekatla, 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı.- Türkiye'nin, ABD ve Rusya ile vardığı mutabakatlarCumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 17 Ekim'de Ankara'da yaptıkları görüşmede, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilmesi konusunda mutabakata vardı.Bu sürede çok sayıda YPG/PKK’lı, Rasulayn'dan Haseke'ye tahliye edildi. TSK mutabakata tam olarak uyarken, YPG/ PKK’lı teröristler taciz ve ihlallerini sürdürdü.

22 Ekim'de Soçi’de düzenlenen Türkiye-Rusya zirvesinde Fırat'ın doğusu için kararlar alınmıştı.Taraflar, 23 Ekim 2019 saat 12.00'den itibaren Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan YPG unsurları ve silahlarının, Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometre dışına çıkarılmasını temin etmesi konusunda anlaşmıştı.Bu işlemin 150 saat içinde tamamlanması, aynı saat itibarıyla mevcut Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı hariç, Rus-Türk ortak devriyelerinin başlaması konusunda da uzlaşılmıştı.

- Sağlık alanında bölge halkının yaraları sarılıyor

AA muhabirleri, Barış Pınarı Harekatı ile terörden kurtarılan bölgede çeşitli alanlarda yürütülen çalışmaları derledi.Türkiye'nin çeşitli alanlardaki yoğun çalışmaları ve destekleri sayesinde bölgenin nüfusu yaklaşık 200 bine ulaştı.Teröristlerden arındırılan bölgelerde, sivillere ücretsiz sağlık hizmetlerine öncelik tanındı. Ayrıca Türkiye Sağlık Bakanlığı adına bölgede faaliyetler yürütülüyor.Bu kapsamda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde olduğu gibi Barış Pınarı Harekat bölgesinde de ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleriyle ilgili Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde, "Suriye Sağlık Görev Gücü Başkanlıkları" kuruldu.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde halihazırda Rasulayn'da 200 yataklı, Tel Abyad'da 75 yataklı 2 hastanede ücretsiz çeşitli sağlık hizmetleri sunuluyor.Bölgede, 5 sağlık ocağı da bölge halkına hizmet veriyor. 1 yılda söz konusu hastanelerde toplam 1665 ameliyat yapılırken, 724 bebek de hayata gözlerini açtı

.Barış Pınarı bölgesinde, hastane ve sağlık birimleri arasında iletişimi sağlamak, acil sağlık ekiplerinin vakaya müdahale ve hasta sevklerini etkin yönetmek amacıyla "Ambulans Telsiz İletişim Sistemi" kuruldu.

- 48 bin öğrenci ders başı yaptı

Barış Pınarı Harekatı sırasında YPG/PKK'nın bölgede çok sayıda okul binasını, askeri amaçlar için kullanarak tahrip ettiği ortaya çıkmıştı.

Türkiye, bölgenin terörden arındırılmasının hemen ardından bölgede yaşayan bireylerin eğitim hakkından faydalanması için hasar görmüş okulların onarımı amacıyla çalışmalar başlattı.Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle de eğitime elverişli okullardaki sınıfların ve öğrencilerin ihtiyaçları giderildi.

Bölgede eğitime hazır hale getirilen 422 okulda bu sene ilkokul, ortaokul ve lise çağında toplam 48 bin öğrenci ders başı yaptı.Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki okullarda, Suriye Geçici Hükümeti'nin belirlediği müfredat işleniyor.

-Yerel meclisler kuruldu

Operasyon sırasında YPG/PKK’dan kurtarılan bölgelerde, ilk günden itibaren bölge halkına hizmet verilmesine ve bölgenin idaresinin yerel halk tarafından yürütülmesine büyük önem verildi.Türkiye'nin desteğiyle kurulan mahalli yönetimler, terörün izlerini silmek, hayatın normalleşmesi, sivillerin evlerine dönmesi için bölge halkına hizmet veriyor.Yerel meclisler, bölge sakinlerine yerel kimlik kartları, ehliyet ve araç plakaları vererek, bölgede istikrarın ve güvenliğin sağlanmasında da yer alıyor.

- Tel Abyad ve Rasulayn'da "mobil PTT şubeleri" açıldı

Türkiye, 24 Aralık 2019 ve 3 Ocak'ta terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn'da "mobil PTT şubeleri" açtı. Açılan şubeler sayesinde hesap açma, para yatırma ve çekme, havale ile kargo gönderimi işlemleri yapılabiliyor.

- Türk STK'lerinin bölgeye yardımları sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ile koordineli şekilde Türkiye yardım kuruluşları ihtiyaç sahiplerin yardım eli uzatmaya devam ediyor.

AFAD ve SUDKOM, toplam iki bölgede 42 bin gıda kolisi yadımı, 90 bin kumanya, 160 bin giyim yatak, 5 bin oyuncak ve 11 bin hijyen seti yardımı yaptı.Diğer yandan bölgenin genelinde 250 bin küçükbaş hayvana, 3 bin 300 sığıra da şap ve PPR (veba) aşısı uygulandı.