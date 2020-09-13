Barış Pınarı bölgesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Terör örgütü YPG/PKK'dan Barış Pınarı Harekatı'yla kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki ilkokullarda, yeni eğitim-öğretim yılına Kovid-19'a karşı önlemler alınarak dersbaşı yapıldı.
Bölgedeki okullarda, bu sene ilk etapta sadece birinci sınıfa başlayacak yaklaşık 7 bin öğrenci yüz yüze eğitim alacak.
Dezenfekte edilen okullarda, tekli sıralarda eğitim verilecek. Sosyal mesafenin korunması için sınıftaki öğrenci sayısı minimumda tutulacak.
Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Samer Hamdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta 21 Eylül’e kadar sadece birinci sınıf öğrencilerinin dersbaşı yapacağını söyledi.
Hamdo, Tel Abyad ve Rasulayn'daki toplam 377 okulda yaklaşık 7 bin öğrencinin dersbaşı yaptığını ifade ederek ilerleyen süreçte üst sınıfların da duruma göre okula dönebileceğini belirtti.
Birinci sınıf öğretmeni Celal Abbavi de "Kovid-19'dan dolayı sadece birinci sınıf öğrencileri eğitime başladı. Yeni eğitim yılının Tel Abyad öğrencileri ve halkına hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.
6 yaşındaki Tel Abyadlı birinci sınıf öğrencisi Ahmet Celil, yeni eğitim yılı başladığı ve akranları ile bir arada olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.
,Ömer Koparan
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