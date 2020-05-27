Barış Pınarı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP imha edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmayı ve bölge halkının tarım faaliyetlerini engellemeyi hedefleyen PKK/YPG'li teröristlerin yerleştirdikleri EYP düzeneği, komandolarımız tarafından tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi." ifadelerine yer verildi.

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