16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv haber müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel'in avukatları dün, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak tahliye talebinde bulundu.
Terkoğlu ve Pehlivan'ın avukatları tarafından sunulan dilekçede ilgili kanunun geçici 6/1 maddesinde, 30 Mart 2020 tarihine kadar işlenen ve istisna olarak sayılan suçlar dışındaki suçlar açısından 5275 sayılı kanunda yer alan 1 yıllık denetimli serbestlik süresinin 3 yıla çıkarıldığı belirtildi.
Dilekçede, Terkoğlu ve Pehlivan'a yüklenen suça ilişkin ilgili kanunda öngörülen ceza miktarının 3 ila 9 yıl arasında hapis cezası gerektirdiği belirtilerek, "Yargılama sonunda müvekkiller hakkında en üst sınırdan ceza verilmesi halinde dahi infaz düzenlemesi çerçevesinde cezanın 2/3 ile koşullu salıverilmeden faydalandırılacak olan müvekkillerin, denetimli serbestlik süresinin de 3 yıl olarak düzenlenmesi nedeniyle infaz edilecek bir cezalarının kalmayacağı açıktır." denildi.
İnfaz düzenlemesi uyarınca 5 yıl ve altındaki hapis cezalarının infazına gerek kalmayacağı belirtilen dilekçede, Terkoğlu ve Pehlivan hakkında tahliye kararı verilmesi istendi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, tutuklu şüpheliler Terkoğlu ve Pehlivan ile Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in avukatları tarafından yapılan tahliye taleplerini değerlendirdi.
Hakimlik, incelenen soruşturma dosyası kapsamına göre mevcut delil durumu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, ifade tutanakları, atılı suç için yasada öngörülen ceza miktarı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüpheliler hakkında verilen tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu, şüphelilerin tutukluluk hallerinin sonlandırılmasını gerektirir bir husus bulunmadığı ve itiraz gerekçeleri yerinde olmadığından tahliye taleplerinin reddine hükmetti.
OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Odatv'de yayımlanan bir habere ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu 5 Mart'ta, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ise 6 Mart'ta 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında tutuklanmıştı.
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