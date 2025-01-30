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        Haberler Magazin Barış Manço Vapuru 26'ncı kez Kanlıca'ya gidecek

        Barış Manço Vapuru 26'ncı kez Kanlıca'ya gidecek

        Barış Manço, her yıl olduğu gibi şubat ayının ilk pazar günü, adını taşıyan vapur yolculuğuyla anılacak. Bu yıl, 2 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan 'Barış Manço Vapur Etkinliği'nde Barış Manço şarkılarını, öğrenci orkestraları ve İz Manço yorumlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 09:50 Güncelleme: 30.01.2025 - 09:51
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        Barış Manço Vapuru 26'ncı kez Kanlıca'ya gidecek
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        1 Şubat 1999'da hayatıanı kaybeden Barış Manço, her yıl şubat ayının ilk pazar günü adını taşıyan vapur yolculuğuyla anılıyor.

        Barışseverler ile Kadıköy'den Kanlıca'ya giden Barış Manço Vapuru, bu yıl da 26'ncı kez Manço Ailesi ve İstanbul Şehir Hatları'nın katkıları ile gelenek bozulmadan Kadıköy'den Kanlıca'ya yola çıkacak.

        Doğukan Manço - Lale Ahıskalı - Batıkan Manço

        Manço ailesi adına Lale Manço Ahıskalı ve Doğukan Manço ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2 Şubat vapur buluşmasında 7'den 77'ye Barışsever bir araya gelecek.

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        Organizasyonda bu yıl Barış Manço şarkılarını öğrenci orkestraları ve İz Manço yorumlayacak.

        Vapur Programı / 2 Şubat 2025 Pazar;

        11:00 Kadıköy Beşiktaş İskelesi Hareket

        11:30 Beşiktaş İskelesi Hareket

        12:40 Kanlıca İskele Varış

        12:40-14:10 Kabristan Ziyareti

        14:20 Kanlıca İskele Dönüş Hareket

        15:20 Beşiktaş Varış

        15:50 Kadıköy Beşiktaş İskelesi Varış ve Etkinlik Sonu

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        #barış manço vapuru

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