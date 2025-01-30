Barış Manço Vapuru 26'ncı kez Kanlıca'ya gidecek

1 Şubat 1999'da hayatıanı kaybeden Barış Manço, her yıl şubat ayının ilk pazar günü adını taşıyan vapur yolculuğuyla anılıyor.

Barışseverler ile Kadıköy'den Kanlıca'ya giden Barış Manço Vapuru, bu yıl da 26'ncı kez Manço Ailesi ve İstanbul Şehir Hatları'nın katkıları ile gelenek bozulmadan Kadıköy'den Kanlıca'ya yola çıkacak.

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Doğukan Manço - Lale Ahıskalı - Batıkan Manço

Manço ailesi adına Lale Manço Ahıskalı ve Doğukan Manço ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2 Şubat vapur buluşmasında 7'den 77'ye Barışsever bir araya gelecek.

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Organizasyonda bu yıl Barış Manço şarkılarını öğrenci orkestraları ve İz Manço yorumlayacak.

Vapur Programı / 2 Şubat 2025 Pazar;

11:00 Kadıköy Beşiktaş İskelesi Hareket

11:30 Beşiktaş İskelesi Hareket

12:40 Kanlıca İskele Varış

12:40-14:10 Kabristan Ziyareti

14:20 Kanlıca İskele Dönüş Hareket

15:20 Beşiktaş Varış

15:50 Kadıköy Beşiktaş İskelesi Varış ve Etkinlik Sonu