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        Haberler Magazin Barış Manço için tasarlanan vefa otobüsü açıldı

        Barış Manço için tasarlanan vefa otobüsü açıldı

        Barış Manço için özel tasarlanan vefa otobüsü, İstanbulluların ziyaretine açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 08:09 Güncelleme: 04.02.2025 - 08:35
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        Vefa otobüsü açıldı
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        İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Barış Manço'yu, vefatının 26'ncı yılında özel bir etkinlikle andı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre İETT; Neşet Ertaş, Ferdi Tayfur, Hulusi Kentmen ve Adile Naşit gibi sanat ve kültür dünyasında derin izler bırakan isimleri anma geleneğini sürdürüyor. İETT tarafından Barış Manço için özel tasarlanan vefa otobüsü, İstanbulluların ziyaretine sunuldu.

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        Türk müziğine 'Gülpembe', 'Arkadaşım Eşek', 'Aynalı Kemer', 'Halhal', 'Kara Sevda', 'Dağlar Dağlar', 'Kol Düğmeleri' ve 'Nane Limon Kabuğu' gibi unutulmaz eserler kazandıran, hazırladığı televizyon programlarıyla 7den 77'ye herkesin sevgisini kazanan Barış Manço'nun anısına hazırlanan otobüs, sanatçının fotoğrafları, eserleri ve hayatından kesitlerle donatıldı.

        Kadıköy Meydanı'nda halkla buluşan otobüsün tanıtım programına, Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço ve sanatçının eski eşi Lale Manço Ahıskalı'nın yanı sıra çok sayıda İstanbullu da katıldı.

        Doğukan Manço ve Lale Ahıskalı
        Doğukan Manço ve Lale Ahıskalı

        Etkinlik kapsamında Manço'nun şarkıları eşliğinde, Kanlıca Mezarlığı'na gidilerek, merhum sanatçının kabri ziyaret edildi.

        İETT'nin tasarladığı otobüs, 16 numaralı Kadıköy - Pendik hattında, Barış Manço'nun ismini taşıyan duraktan da geçerek 15 gün boyunca hizmet verecek. Otobüs daha sonra İstanbul'un farklı bölgelerinde sefer yaparak vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

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        26'ncı kez Kanlıca'ya gitti
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        #Barış Manço
        #Vefa otobüsü

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