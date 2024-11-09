'Barış Manço' için görüşmeler başladı

1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço'nun hayatı biyografik türde filme aktarılacak. TAFF Pictures yapımı film için oyuncu belirleme çalışmalarına başlandı.

REKLAM advertisement1

Barış Manço'yu canlandırması için görüşülen oyunculardan biri Ekin Koç oldu. Yapım şirketi, başka oyuncularla da görüştükten ve deneme çekimi yaptıktan sonra Barış Manço'yu kimin canlandıracağına karar verecek.