Barış Manço hayranı görme engelli Ümit'in hayali müzik öğretmeni olmak

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden Barış Manço'nun tüm eserlerini piyanoyla icra edebilen 20 yaşındaki Mikyas, tecrübelerini öğretmen olduktan sonra öğrencileriyle paylaşmak istiyor.
Annesi, babası ve babaannesiyle eğitim fakültesine gelen genç müzisyen, kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.
- "Öğretmen olmak en büyük hayalimdi"
Mikyas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetenek sınavı öncesinde çok çalıştığını söyledi.
Emeklerinin sonuç verdiğini belirten Mikyas, "Nihayetinde sınavı kazandım. Öğretmen olmak en büyük hayalimdi. Tüm yıl boyunca görme engelliler için on-line düzenlenen kurslara katıldım. Ailem Tekirdağ'da yaşadığı için Trakya Üniversitesi benim için uygundu. Burada kendimi geliştirmek istiyorum." dedi.
Piyano çalmayı çok sevdiğini dile getiren Mikyas, şöyle devam etti:
"Evimde de piyano var. Tuşlarına dokunmadığım bir gün yok. Çok küçük yaşlarda piyanoyla tanıştım. Aslında müzikle aram çok iyi. En çok Barış Manço'nun eserlerini seviyorum. Hepsini piyanoda çalabiliyorum. Babamın DVD'si vardı Barış Manço'nun CD'lerinden şarkılarını dinletirdi bize, ona sevgim de böyle başladı. Hayatını araştırdım, hangi şarkısını ne zaman çıkardı, albümlerini, hepsini biliyorum."
- "Engelleri yok sayan bir üniversite bizi mutlu etti"
Ümit'in babası Murat Mikyas da oğlunun kaydını yaptırdıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Oğlunun bir başarıya daha imza attığını belirten Mikyas, "Üniversiteyi çok beğendik. Bize karşı hisler bizi daha çok duygulandırdı. Engelleri yok sayan bir üniversite bizi mutlu etti. Oğlum da buradan mezun olduktan sonra belki birçok çocuğu eğitip bir öğretmen olarak çıkacağı için gurur duyuyorum. Trakya Üniversitesine canıgönülden teşekkür ediyorum." dedi.
- Engelsiz üniversite projesi
TÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden ise Ümit'in güzel bir seçim yaptığını ifade etti.
Engelsiz üniversite projesi kapsamında çalışmalar yaptıklarını anlatan Maden, "Üniversite ve fakülte olarak tüm birimlerimize giden sarı bant çalışması gerçekleştirdik. Onun dışında tüm dershaneler Braille alfabesi ile isimlendirildi. Ayrıca bu sene eğitimlerimiz on-line olacak. Öğrencimiz Ümit çok güzel piyano çalıyor, dersleri de salgın nedeniyle internet üzerinden olacak." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!