Vapurda anıldı

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Barış Manço'yu anma etkinliği Barış Manço gemisi tersanede bakımda olduğu için anma bu yıl Ahmet Hulusi Yıldırım gemisinde gerçekleşti.

Vapur, Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi'nden 10'da hareket etti. Vapurda ki etkinliğe eşi Lale Manço Ahıskalı ile oğlu Batıkan Manço Covid-19 temaslı oldukları için katılamadı.

Etkinliğe usta sanatçının oğlu Doğukan Manço, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'nden sınırlı sayıda öğrenci ve Kanlıca'daki mezarı başında anmak isteyen sevenleri katıldı. Bazı kişiler kendilerini makyaj ve kostümleriyle kendilerini Barış Manço'ya benzeterek, onun şarkılarını söyledi. Etkinlik Kanlıca'daki usta şarkıcının mezarı başında dualar edilip anıldıktan sonra son buldu.

Anma töreni sonrası konuşan Doğukan Manço, “Artık gelenek hale gelen vapurumuzun 20'ncisini kaldırdık. Bu sefer bakanlık onaylı olarak, ülke genelinde yüzlerce çocuk, Barış Manço’nun eski adresine mektup ve resim çalışmalarını gönderdiler. İçlerinden eserleri seçilen kardeşlerimize vapur turu gerçekleştirdik. Bugün onları o içten hallerini gördük. Bu nesil Barış Manço’yu yaşıyor. Bu duyguları diğer nesillere de götürmeye devam ediyorlar. Kişisel bazlı olarak konuşursam; Tabi ki babamın özlemiyle, yanımda birinin ‘baba’ demesiyle özlemim devam ediyor. Bir diğer gerçek var ki o artık hepimizin babası. Bunun içinde gururluyuz” diye konuştu.