Etkinlikle anıldı

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Barış Manço aramızdan ayrılışının 23'üncü yılında Türkiye genelinde farklı etkinliklerle anılıyor.

Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Barış Manço anma gecesine Lale Manço Ahıskalı ve Doğukan Manço'da katıldı. Uzun zaman Barış Manço'nun sahnede yol arkadaşlığını yapan Kurtalan Ekspres'in sahneye çıktığı gecede Barış Manço'nun yazdığı ve yorumladığı şarkılar salonu dolduran İstanbullular ile söylendi. Ahmet Güvenç eski dostu Barış Manço için "Bizi duyduğuna eminim, O büyük bir ozandı" diyerek efsane şarkı Dönence'yi çalarak geceyi başlattı.

Manço Ailesi de sahneye çıkarak Barış Manço felsefesini yıllardır yaşatmalarına destek olan, şarkılarının hâlâ liste başında olmasını sağlayan herkese teşekkür etti.

Barış Manço Vapuru Etkinliği 20'nci Yılında da Kadıköy'den Kanlıca'ya gidecek. 20 yıldır aralıksız şubatın ilk pazarı Barışseverler ile Kadıköy'den Kanlıca'ya giden Barış Manço Vapuru devam eden pandemi koşulları nedeniyle yolcularını alamayacak. Ancak Manço Ailesi ve Şehir Hatları'nın katkılarıyla

gelenek bozulmayacak.