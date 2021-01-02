Barış Manço 77 yaşında

Barış Manço, doğumunun 77'nci yılında anılıyor. Manço, 31 Ocak 1999'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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