Barış Manço'nu ölümünün üzerinden geçen 20 yılın ardından yapılan albümle anılacak. Proje Barış Manço'ya yakışır, yeni neslin de ilgi göstereceği bir işe imza atacak. 2020 Nisan ayında çıkarılması hedeflenen albümde ise 20 şarkı planlanıyor. Türkiye'nin önemli sanatçılarından 20 sürpriz ismin seslendireceği Barış Manço'nın bilinen ve bilinmeyen bütün şarkılarının yer alacağı albümün dağıtımı ise DMC tarafından yapılacak.