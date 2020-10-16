Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesine ilişkin 3 şüpheliye hapis istemi

AA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki olan Barış Atay Mengüllüoğlu'nun 30 Ağustos'ta akşam saatlerinde Kadıköy'de faaliyet gösteren bir eğlence mekanına gittiği anlatıldı.

Mengüllüoğlu'nun gece yarısından sonra arkadaşı Pınar G. ile mekandan çıktığı belirtilen iddianamede, Dalga Sokak üzerinde yürürlerken şüphelilerden Ömür C.'nin arkalarından koşarak Mengüllüoğlu'na bağırarak saldırdığı aktarıldı.

İddianamede, müşteki Mengüllüoğlu'nun kendisini korumaya çalıştığı esnada diğer şüpheliler Çağdaş B. ve Çağır Hasan Ç. ile kimliği belirlenemeyen bir kişinin daha gelerek saldırdıkları ve yaklaşık bir dakika boyunca vücudunun çeşitli yerlerine vurdukları, daha sonra da olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.

Olay nedeniyle Mengüllüoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığı ve alınan beyanında şüphelilerden şikayetçi olduğu aktarılan iddianamede, zanlıların savunmalarında sokak üzerinde yürürken önlerinde bulunan müştekiden yol istediklerini, müştekinin kendilerine hakaret etmesi üzerine kavga çıktığını, müştekinin milletvekili olduğunu bilmediklerini söyledikleri kaydedildi.

İddianamede, tanık olarak ifadesi alınan Pınar G'nin de müşteki Mengüllüoğlu ile yürüdükleri esnada şüphelilerin hiçbir sebep yokken saldırdıklarını söylediği belirtildi.

İncelenen kamera kayıtlarına göre, müşteki Mengüllüoğlu ile arkadaşı mekandan çıkıp yürümeye başladıktan sonra şüpheli Ömür C'nin mekanın önünde görünüp, geride bulunan üç kişiyi el çırparak çağırdığı aktarılan iddianamede, ardından şüphelilerin, müştekinin yürüdüğü istikamete doğru ilerledikleri, bölgedeki diğer kamera kayıtlarından elde edilen verilere göre de şüphelilerin olay saatinde sokaklarda birlikte koşup yürüdükleri ve olayın ardından bir ticari taksiye binerek bölgeden uzaklaştıkları bilgisi verildi.

İddianamede, şüphelilerin eylem zamanında bölgede bulunduklarının iletişim kayıtlarıyla da teyit edildiği belirtilerek, kolluk marifetiyle yapılan ölçüme göre olayın gerçekleştiği Dalga Sokak'ın toplam 5 metre genişliğinde olduğu, dolayısıyla şüphelilerin gece saat 01.00 itibarıyla bu sokakta yan yana yürüyen iki kişiden yol istemelerini gerektirecek bir durumun söz konusu olamayacağı, ayrıca şüphelilerin müştekiyi söz konusu mekandan çıkışından beri takip ettiklerinin kamera kayıtlarıyla sabit olduğu vurgulandı.

Temin edilen krokiye göre söz konusu mekanın bulunduğu yer ile olayın gerçekleştiği sokak arasındaki mesafenin uzunluğu ve saldırı esnasında "vatan haini" şeklinde bağırılması hususlarının da dikkate alındığı belirtilen iddianamede, şüphelilerin, müştekinin kimliğine dair bilgileri bulunmadığı yönündeki savunmalarına itibar edilemeyeceği açıklandı.

İddianamede, bu kapsamda şüphelilerden Ömür C'nin "kamu görevlisine karşı yaralama" ve "kamu görevlisine karşı hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapisle, diğer şüpheliler Çağlar B. ve Çağrı Hasan Ç.'nin de "kamu görevlisine karşı yaralama" suçundan 6'şar aydan birer yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

- Eylemin örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştirildiği iddiasına takipsizlik

Müşteki Barış Aday Mengüllüoğlu'nun olay sonrasında alınan ifadesinde, yaşanan olayın bir örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştirilmiş olabileceğini belirterek yaptığı şikayet üzerine şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.

Kararda, iddia üzerine yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin herhangi bir suç örgütüne mensubiyetleri bulunduğuna ve saldırıyı örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirdiklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil bulunmadığı vurgulandı.