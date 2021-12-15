Barış Atay'a saldıranlar için istenen ceza belli oldu

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Barış Atay Mengüllüoğlu'nun avukatları Ahmet Ekim ve Şerif Özgür Usta ile sanık avukatları katıldı.
Duruşmada söz alan müşteki Barış Atay'ın avukatı, olayın örgütlü bir saldırı olduğunu düşündüklerini belirtti. Atay'ın avukatı, “Sanıkların fiili işledikleri yer, zaman, koşullar ve planlı hareket edişleri gözetilerek, suç kasıt ve kararlılıkları dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırılmalarını talep ediyoruz şeklinde konuştu.
Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sokağın 5 metre genişliğinde olduğu ve sokakta yan yana yürüyen iki kişiden yol istemelerini gerektirecek bir durumun söz konusu olamayacağını belirterek, sanıkların Barış Atay'ı takip ettiklerinin kamera kayıtları ile sabit olduğunu öne sürdü. Saldırı anında sanıkların Atay'a yönelik hakaret içerikli bağırmaları nedeniyle sanıkların Atay'ın kimliğini bilmemeleri yönündeki savunmalarına itibar edilemeyeceği belirtildi.
DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTEMİ
Mütalaada 4 sanığın “Kamu görevlisini basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca müşteki Atay'a hakaret ettiği iddia edilen sanık Ömür Canpolat'ın “Kamu görevlisine hakaret suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na 31 Ağustos'ta saldırdıkları gerekçesi ile tutuklanan Ömür Canpolat hakkında “Kamu görevlisini kasten yaralama ve “Kamu görevlisine alenen hakaret etmek suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.
İddianamede diğer sanıklar Çağrı Hasan Çalışkan, Çağlar Baş'ın ve Osman Avşar'ın da Kamu görevlisini yaralama suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.
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