U21 Milli Takımımız, İskoçya ile 1-1 berabere kalırken Galatasaray'ın genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz da mücadeleye ilk 11'de başlamış ancak ikinci yarı öncesinde oyundan çıkmıştı. TFF, genç futbolcunun üzücü bir sakatlık yaşadığını duyurdu.

Federasyon'dan yapılan açıklamada "Ümit Milli Takımımızın İskoçya ile oynadığı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında üzücü bir sakatlık yaşayan Galatasaray A.Ş. ve Ümit Milli Takımımızın oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a ve Galatasaray A.Ş. camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Barış Alper Yılmaz'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.