Barış Alper Yılmaz rekorunu geliştirdi!
Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçında kendi rekorunu kırmayı başardı.
Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçında kendi rekorunu kırdı.
Sarı-kırmızılı takımın formda isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK filelerini havalandırarak, arka arkaya 4 lig maçında da gol atma başarısı gösterdi.
Konyaspor, Adana Demirspor, Rizespor ve son olarak Gaziantep FK maçlarını boş geçmeyen Barış Alpar Yılmaz, böylece kendi rekorunu kırma başarısı gösterdi.