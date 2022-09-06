Barış Alper Yılmaz ne söyledi, nasıl paylaşım yaptı? Barış Alper Yılmaz hayatı ve biyografisi

5 Eylül akşamı izlenen Galatasaray ve Gaziantep FK arasındaki mücadeleden galip çıkan taraf Sarı-Kırmızılılar oldu. Maçtan hemen sonra Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz sosyal medya hesabından taraftarlarla seslendi. İşte ayrıntılar...

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

23 Mayıs 2000 tarihinde doğan Barış Alper Yılmaz, Rizelidir. Doğduğu il olan Rize'de futbol kariyerine adım atan ünlü isim, Rize Özel İdare Spor altyapısında oynamıştır. Eylül 2017'de Ankara Demirspor'a transfer olan Yılmaz, 3 sezon burada top koşturmuştur. 43 resmi maçta 1 golle oynayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Eylül 2020'de bir başka Başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'ne geçmiştir. Keçiörengücü, sonraki satıştan %25 payla Barış Alper'le 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sergilediği başarılı performans sayesinde Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Futbol Takımı'na çağırılan Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan ve 4-1 kaybedilen müsabakada sonradan oyuna girerek Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü atarak fileleri havalandırmıştır. Sağ kanat oyuncusu olan isim sol kanat ve forvet pozisyonlarında da görev alabilmektedir. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan Yılmaz, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

BARIŞ ALPER YILMAZ NE DEDİ?

Barış Alper Yılmaz maç sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Sonuna kadar mücadele edip, her dakikasında hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Muhteşem bir stadyum atmosferi oluşturup yanımızda olan taraftarımıza da minnettarız. Bu yol uzun bir yol ve biz gayretimizi, çabamızı aynı hırsla sergilemeye devam edeceğiz”