Barış Alper Yılmaz'ın çapkınlık gecesi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Bebek'te görüntüledi.

Akşam saatlerinde menajeriyle bir mekâna gelen Barış Alper Yılmaz'a ilerleyen saatlerde bir kadın eşlik etti. Yılmaz ile sarışın kadın, mekândan ayrı ayrı çıktı.

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Barış Alper Yılmaz 25 milyon TL değerindeki lüks otomobiliyle mekândan uzaklaştı.

Sarışın kadın ise bir süre mekânda bekledi. Daha sonra Bebek'te bir süre yürüdükten sonra kendi otomobiliyle oradan ayrıldı.