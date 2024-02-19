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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz durmak bilmiyor - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz durmak bilmiyor

        Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçta Davinson Sanchez'in attığı golün pasını verdi. Milli oyuncu böylece forma giydiği son 10 karşılaşmada takımına yaptığı 4 gol 4 asistlik katkıyla yıldızlaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 16:36 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:36
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        • 1

          Barış Alper Yılmaz performansıyla göz kamaştırıyor. 23 yaşındaki futbolcu sahanın her yerinde Galatasaray'a yaptığı katkıyla kendisinden daha kariyerli birçok takım arkadaşını geride bıraktı.

        • 2

          Milli oyuncu 40 maçta 5 farklı pozisyonda görev yaparken gol yollarındaki başarısıyla dikkati çekti.

        • 3

          Barış Alper Yılmaz tüm kulvarlarda forma giydiği son 10 maçın 8'inde gol veya asist üreterek yıldızlaştı.

        • 4

          Genç futbolcunun bu serisi 15 Ocak'taki 2-1'lik Mondihome Kayserispor galibiyetinin son dakikalarında takımına kazandırdığı penaltıyla başladı.

        • 5

          Milli oyuncu 3 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor galibiyetinde sarı kırmızılıların ilk golünü kaydetti.

        • 6

          5-1'lik Trabzonspor karşılaşmasında bir asiste imza atan Barış, bir hafta sonra İstanbulspor maçını boş geçti.

        • 7

          Genç oyuncu, Gaziantep Futbol Kulübü ve Yılport Samsunspor karşılaşmalarında da birer kez fileleri havalandırdı.

        • 8

          Kupadaki Teksüt Bandırmaspor maçı Barış Alper'in bu dönemde skora katkı yapamadığı ikinci ve son müsabaka oldu.

        • 9

          Formda isim sarı kırmızılıların Rams Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atarak çıkışını sürdürdü.

        • 10

          Barış bu performansını Avrupa Ligi'ne de taşıdı. Genç oyuncu, Sparta Prag ile oynanan play-off Turu ilk maçında Icardi'nin attığı galibiyet golünün pasını verdi.

        • 11

          Başarılı futbolcu son olarak MKE Ankaragücü 3-0 yendikleri maçta da Davinson Sanchez'in kaydettiği golün asistini yaptı.

        • 12

          Barış Alper Yılmaz böylece son 10 maçta 4 gol 4 asist üreterek takımının başarısına en çok katkı veren isimlerden biri oldu.

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