Barış Alper Yılmaz durmak bilmiyor
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçta Davinson Sanchez'in attığı golün pasını verdi. Milli oyuncu böylece forma giydiği son 10 karşılaşmada takımına yaptığı 4 gol 4 asistlik katkıyla yıldızlaştı.
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Barış Alper Yılmaz performansıyla göz kamaştırıyor. 23 yaşındaki futbolcu sahanın her yerinde Galatasaray'a yaptığı katkıyla kendisinden daha kariyerli birçok takım arkadaşını geride bıraktı.
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Milli oyuncu 40 maçta 5 farklı pozisyonda görev yaparken gol yollarındaki başarısıyla dikkati çekti.
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Barış Alper Yılmaz tüm kulvarlarda forma giydiği son 10 maçın 8'inde gol veya asist üreterek yıldızlaştı.
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Genç futbolcunun bu serisi 15 Ocak'taki 2-1'lik Mondihome Kayserispor galibiyetinin son dakikalarında takımına kazandırdığı penaltıyla başladı.
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Milli oyuncu 3 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor galibiyetinde sarı kırmızılıların ilk golünü kaydetti.
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5-1'lik Trabzonspor karşılaşmasında bir asiste imza atan Barış, bir hafta sonra İstanbulspor maçını boş geçti.
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Genç oyuncu, Gaziantep Futbol Kulübü ve Yılport Samsunspor karşılaşmalarında da birer kez fileleri havalandırdı.
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Kupadaki Teksüt Bandırmaspor maçı Barış Alper'in bu dönemde skora katkı yapamadığı ikinci ve son müsabaka oldu.
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Formda isim sarı kırmızılıların Rams Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atarak çıkışını sürdürdü.
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Barış bu performansını Avrupa Ligi'ne de taşıdı. Genç oyuncu, Sparta Prag ile oynanan play-off Turu ilk maçında Icardi'nin attığı galibiyet golünün pasını verdi.
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Başarılı futbolcu son olarak MKE Ankaragücü 3-0 yendikleri maçta da Davinson Sanchez'in kaydettiği golün asistini yaptı.
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Barış Alper Yılmaz böylece son 10 maçta 4 gol 4 asist üreterek takımının başarısına en çok katkı veren isimlerden biri oldu.
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