Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Nef Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk etti. 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar reaksiyon vermekte ise gecikmedi.

Bu sezonki üçüncü lig golünü kaydeden Barış Alper son dört maçta ise iki gol bir asistlik performans sergiledi.