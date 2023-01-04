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Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü'nü konuk ederken son maçların formda ismi Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmayı da boş geçmedi!

Giriş: 04.01.2023 - 21:02 | Güncelleme: ABONE OL
Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
HABERTURK.COM

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Nef Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk etti. 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar reaksiyon vermekte ise gecikmedi.

Barış Alper Yılmaz, 7. dakikada Taylan Antalyalı'nın attığı gole 16'da yanıt verdi ve skora dengeyi getirdi.

Sağ kanattan Rashica'nın açtığı ortada baskıdan iyi kurtulan genç futbolcu şık bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi.

Bu sezonki üçüncü lig golünü kaydeden Barış Alper son dört maçta ise iki gol bir asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş maçına 11'de başlayan 22 yaşındaki futbolcu, Icardi'nin golünde kafayla asist yapmıştı.

Barış Alper, Sivasspor deplasmanında ise oyuna girdikten sonra takımına 3 puanı kazandıran golü kaydetmişti.

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