Barış Alper Yılmaz beğeni topladı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz, mücadelenin ikinci yarısında gösterdiği performansla alkış aldı.

Maça yedek kulübesinde başlayan ve 46. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil olan 21 yaşındaki hücum oyuncusu, sağ kanatta etkili ataklarda baş rolü oynadı.

Ayrıca Sofiane Feghouli de orta sahada attığı paslarla Diagne'yi gol pozisyonlarına soktu.