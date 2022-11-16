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'Barış Akarsu Merhaba'nın galasında duygusal anlar yaşandı - Magazin haberleri

'Barış Akarsu Merhaba'nın galasında duygusal anlar yaşandı

Bir dönem Anadolu rock müzikte fırtınalar estiren Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü anlatan 'Barış Akarsu Merhaba' filminin İstanbul galası gerçekleştirildi

Giriş: 16.11.2022 - 08:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ünlülerin ve Barış Akarsu hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği galaya, filmin oyuncuları İsmail Ege Şaşmaz, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin, Burak Satıbol, yapımcılar Özgür Tari, Aytaç Ağdağ, yönetmen ve senarist Mert Dikmen, senarist Can Akar, filmin müziklerini yapan Eser Taşkıran, Mehmet Can Erdoğan, Barış Akarsu'nun babası Selahattin Akarsu ve kız kardeşi Nesrin Akarsu katıldı.

  • DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

    Yoğun bir katılımın olduğu galada filmin afişinin önünde ve Barış Akarsu’nun maketinin önünde hatıra pozu çektiren hayranları, gösterim öncesi hep birlikte Barış Akarsu şarkılarını söyledi. Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu ve Nesrin Akarsu, Barış Akarsu hayranlarının yanlarına giderek, onlarla birlikte oğlunun sevilen şarkılarını gözyaşları içerisinde seslendirdi.

  • HALUK LEVENT SÜRPRİZİ

    Galaya, filmi her platformda destekleyen, Barış Akarsu’nun ailesinin her zaman yanında olan ve onları hiç yalnız bırakmayan Haluk Levent de katıldı.

    Levent, galada yaptığı konuşmada Barış Akarsu'nun ölümünden bugüne kadar onun ailesinin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

    Ünlü şarkıcı, filmde neden yer almadığı sorusuna, "Barış’ın hayatında dokunuşlarım yok değil ama çok az. Ancak o hastaneye düştüğünden beri hep ailesinin yanındaydım. Annemiz hasta olduğunda da hep yanındaydım. Barış Akarsu yaşarken çok güzel bir sürpriz yapmıştım. Yıllardır o yayınlanır. Film çekilmeden önce yapımcılar benimle senaryoyu paylaştılar. Başka projeler, işlerimiz de vardı o dönem. Ben Barış'ın trafik kazasından sonra hastaneye kaldırıldığı zamandan bugüne kadar hep yanındaydım ailesinin. Yıllarca festivaller yaptım adına, Amasra'ya gittim ama hep Barış yokken olan şeylerdi. Ailesinin evini birçok kez ziyaret ettim. Dernek kuruldu. Derneğin binasını tuttuk. Bunlar Barış'ın vefatıyla beraber oldu" dedi.

  • BARIŞ AKARSU ANISI

    Haluk Levent, galada Barış Akarsu ile ilgili bir anısını da paylaştı. Levent, "Ödül törenindeydik, Barış o yıl benimle yarışıyordu. Barış Akarsu ödül aldı. Ben kendisini tebrik ettim. Birlikte dışarı çıktık. Ben çok mutlu oldum. Sarıldım, kutladım onu. ‘Canımsın’ dedim. Yanımızdaki menajerler, 'Senin rakibin... Yakışıklı, rockçı hiç kıskançlık yok mu?’ dediler. Ben de, ‘Aramızda kuşak farkı var. Ben onun başarılı olması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım’ diye cevap verdim. Hatta ‘Yollarda Bulurum Seni’ şarkımı verdim. Sevgi dolu çok sohbetlerimiz oldu. Filmi de sosyal medyada paylaşarak, herkese, ‘Gelin, izleyin’ dedim" şeklinde konuştu.

  • “KALBİ ÇOK GÜZELDİ”

    Gazetecilerin, "Barış Akarsu yaşasaydı ikinci bir Haluk Levent olur muydu?" sorusunu yanıt veren ünlü isim, "Yok, öyle söylenmezdi. Bir Barış Akarsu klasiği oluşurdu. Haluk Levent ayrı, Barış Akarsu ayrı... O çocuk çok iş yapacak yetenekteydi. Bir kere kalbi çok güzeldi ama işte aramızda yok. Onu böyle anmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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