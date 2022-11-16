HALUK LEVENT SÜRPRİZİ

Galaya, filmi her platformda destekleyen, Barış Akarsu’nun ailesinin her zaman yanında olan ve onları hiç yalnız bırakmayan Haluk Levent de katıldı.

Levent, galada yaptığı konuşmada Barış Akarsu'nun ölümünden bugüne kadar onun ailesinin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Ünlü şarkıcı, filmde neden yer almadığı sorusuna, "Barış’ın hayatında dokunuşlarım yok değil ama çok az. Ancak o hastaneye düştüğünden beri hep ailesinin yanındaydım. Annemiz hasta olduğunda da hep yanındaydım. Barış Akarsu yaşarken çok güzel bir sürpriz yapmıştım. Yıllardır o yayınlanır. Film çekilmeden önce yapımcılar benimle senaryoyu paylaştılar. Başka projeler, işlerimiz de vardı o dönem. Ben Barış'ın trafik kazasından sonra hastaneye kaldırıldığı zamandan bugüne kadar hep yanındaydım ailesinin. Yıllarca festivaller yaptım adına, Amasra'ya gittim ama hep Barış yokken olan şeylerdi. Ailesinin evini birçok kez ziyaret ettim. Dernek kuruldu. Derneğin binasını tuttuk. Bunlar Barış'ın vefatıyla beraber oldu" dedi.