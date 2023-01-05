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Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da köpek katliamı yapanların serbest bırakılmasına savcılık itirazı - Haberler

Barınaktaki köpek katliamında flaş gelişme!

Konya'da görevli oldukları barınakta, bakım ve tedavi edilen bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılandıkları davada tahliye edilen 2 sanık hakkındaki karara savcılık tarafından itiraz başvurusunda bulunuldu. Tutuklu yargılanan sanıklar için 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti

Giriş: 05.01.2023 - 13:40 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da köpek katliamı yapanların serbest bırakılmasına savcılık itirazı - Haberler
Barınaktaki köpek katliamında flaş gelişme!
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AA

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, kürekle köpeğe vurarak öldüren ve haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat B. (27) ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Ç. (28) hakkında tahliye kararı verilmişti.

SAVCILIKTAN TAHLİYEYE İTİRAZ

AA'da yer alan habere göre Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesince, Murat B. ve Sefa Ç. hakkında verilen tahliye kararına savcılık tarafından itiraz edildi.

MAHKEME İTİRAZI DEĞERLENDİRECEK

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince itirazın değerlendirileceği bildirildi.

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANMIŞTI

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

6 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, sanıkların ilk duruşmada tahliyesine karar verilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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