Barınaktaki köpek katliamında flaş gelişme!

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, kürekle köpeğe vurarak öldüren ve haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat B. (27) ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Ç. (28) hakkında tahliye kararı verilmişti.

AA'da yer alan habere göre Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesince, Murat B. ve Sefa Ç. hakkında verilen tahliye kararına savcılık tarafından itiraz edildi.

İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, sanıkların ilk duruşmada tahliyesine karar verilmişti.

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.