Tosya Belediyesi tarafından mezbahane yanına yapılan Sokak Hayvanları Tedavi ve Karantina Merkezi çevresine bırakılan yüzlerce sokak hayvanının, soğuk havada ölüme terk edildiği iddia edildi. İHA'nın haberine göre, hayvanların durumunu fark edip kendi imkanlarıyla yardımcı olmaya çalışan bir hayvansever, barınak çevresinde yaşanan drama dikkat çekiyor. Barınağın her köşesinde insanın vicdanını sızlatan görüntüler ve köpeklerin soğuk ve açlıktan ağlayış sesleri duyulduğunu kaydeden hayvansever, "Buradaki derme çatma kulübeleri ben yaptım. İç kısımlarına evden getirdiğim battaniyeleri serdim. Üst kısımları da bu soğukta üşümesinler diye bir şeylerle kapatmaya çalıştım. Buraya kulübe yapılması için birkaç defa ilçe kaymakamına gittim fakat daha bir sonuç alamadım. Kaymakam bey 'belediye başkanı ile görüşüp buraya kulübe yapılmasını rica ederim' dedi fakat halen beklemekteyim. Burada soğuktan ve açlıktan her gün birkaç köpek ölmekte. Herkese seslenmek istiyorum ne olur bu hayvanlara yardım edin. Yazıktır, günahtır köpekleri aç ve susuz bu soğuk günlerde dışarıda bırakmayın” dedi.